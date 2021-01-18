Пентагон ставит на беспилотные морские корабли

ВМС в течение нескольких десятков лет примут на вооружение много беспилотных надводных кораблей. Именно на них Пентагон делает свою ключевую ставку.

Планы у военного ведомства грандиозные. В соответствии с ними, в рамках реализации программы под чрезвычайно громким названием «Сдерживать и побеждать» до 2024 года ВМС США получат 25 подводных и 120 надводных беспилотников. Им отводится роль главной ударной силы в возможных конфликтах будущего на морях с участием США.

Подобные разработки стоят недешево и обойдутся американским налогоплательщикам в приличные деньги.

Так, один лишь проект LUSV оценен более чем в 580 000 000 долларов. На этом корабле могут быть размещены ракеты, которые способны уничтожить не только подводные и надводные цели, но и наземные объекты.

Но США готовы вкладывать такие деньги в развитие беспилотников, дабы вернуть себе утраченное господство на море.

Ко всему, относительно дешевые безэкипажные корабли позволят ВМС восполнить нехватку десятков обычных кораблей, считают эксперты, ведь многие из них уже выработали свой положенный ресурс и будут выведены из эксплуатации.