Стрельба российского истребителя с земли попала на видео

Сегодня, 10:39

Александр Зуев

0

Image 16+
Стрельба российского истребителя с земли попала на видео

В Сети опубликовано видео стрельбы авиационной пушки российского истребителя «с земли». Как убедились пользователи сети, боевой самолет мог выпустить до сотни снарядов всего за несколько секунд.

Заметим, что видеокадры, на которых самолет осуществляет либо калибровку прицельного комплекса, либо разряжает орудия, появились несколько лет назад. Наблюдая за этой стрельбой, пользователи сети оставили несколько комментариев, пишет avia.pro .

«Можно подумать, что выстрелов всего лишь пару, но здесь видимо выпущена целая сотня снарядов». «Пока истребитель делает «брррр» всего лишь на долю секунды, десятки снарядов вылетают из пушки и крошат мишень», - написали комментаторы.

А кто-то из них отметил, что только русские могли придумать такое развлечение, как стрелять из авиационной пушки по наземным целям.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Стрельба российского истребителя с земли попала на видео

Сегодня, 10:39

В The National Interest назвали модернизированный подводный крейсер России «Дмитрий Донской» «монстром»

Вчера, 15:59

Forbes высоко оценил ведомого Су-57

16-01-2021, 21:14

Названы имена новых подводных лодок проекта «Борей-А»

14-01-2021, 23:34

Для защиты России создадут роботов в ЮФУ

11-01-2021, 23:08

Эксперт рассказал, как перевести в цифру старые фото и видео

10-01-2021, 13:33

Российский Ка-52 «Аллигатор» получил ракеты, способные уничтожить роту американских танков

4-01-2021, 12:04

В Китае систему «Нудоль» назвали золотым щитом России

1-01-2021, 11:34

Серийная поставка гиперзвуковых ракет «Циркон» в армию РФ начнется в 2022 году

30-12-2020, 16:04

Секретная российская подлодка «Лошарик» стала предметом спекуляций на Западе

30-12-2020, 12:19

Китайские специалисты оценили будущее российских танков

28-12-2020, 13:59

Модернизированный индийский танк Arjun MK-1A оказался самым дорогим танком в мире

28-12-2020, 11:24

В 2020 году ВС России получили новые ракеты, самолеты и бронетехнику

27-12-2020, 18:34

Рождественским подарком для американской армии стали боевые роботы RCV-L

26-12-2020, 11:14

Немецкие танки Leopard 2A7 с комплексом активной защиты станут еще тяжелее

22-12-2020, 19:39

Первый серийный истребитель Су-57 появится на вооружении ВКС РФ до конца следующей недели

19-12-2020, 15:39

Российские военные получат на вооружение ударный беспилотник «Гром»

18-12-2020, 16:59

Нижегородский ЦНИИ «Буревестник» отгрузил партию минометов для Минобороны РФ

18-12-2020, 01:04

В США рассказали о «ядерном монстре» России, за которым охотилась западная разведка

17-12-2020, 12:49

Эксперт Пухов назвал военные проекты, которые могут пойти «под нож»

17-12-2020, 01:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров