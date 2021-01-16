Стрельба российского истребителя с земли попала на видео

В Сети опубликовано видео стрельбы авиационной пушки российского истребителя «с земли». Как убедились пользователи сети, боевой самолет мог выпустить до сотни снарядов всего за несколько секунд.

Заметим, что видеокадры, на которых самолет осуществляет либо калибровку прицельного комплекса, либо разряжает орудия, появились несколько лет назад. Наблюдая за этой стрельбой, пользователи сети оставили несколько комментариев, пишет avia.pro .

«Можно подумать, что выстрелов всего лишь пару, но здесь видимо выпущена целая сотня снарядов». «Пока истребитель делает «брррр» всего лишь на долю секунды, десятки снарядов вылетают из пушки и крошат мишень», - написали комментаторы.

А кто-то из них отметил, что только русские могли придумать такое развлечение, как стрелять из авиационной пушки по наземным целям.