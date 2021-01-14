В The National Interest назвали модернизированный подводный крейсер России «Дмитрий Донской» «монстром»

Сегодня, 15:59

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В The National Interest назвали модернизированный подводный крейсер России «Дмитрий Донской» «монстром»

Модернизированный подводный крейсер России «Дмитрий Донской» в кругах американских СМИ обрел себе славу «монстра». По мнению обозревателей издания «The National Interest», у Москвы есть вполне конкретные и дальновидные планы на это судно — не исключено, что оно переквалифицируется в боевое и будет оснащено ракетами типа «Циркон» или «Калибр». Об этом пишет «ПолитРоссия».

Американские СМИ усердно пытаются разгадать намерение России касательно задействования легендарной субмарины «Дмитрий Донской» в боевых целях. По словам эксперта «The National Interest» Марка Эпископоса, после некоторого забвения сразу после распада СССР «Дмитрий Донской» вновь был основательно отремонтирован, переоборудован. 

«Фактически эта субмарина получила новую роль, став испытательной площадкой для новейших российских баллистических ракет Булава. Это говорит о том, что Донской точно будет активно использоваться Северным флотом России и, возможно, станет передовым боевым орудием Кремля», - сообщил журналист. 

Эпископос указал на некоторые преимущества такого советского орудия — в частности, прочный титановый сплав в корпусе крейсера, отличную выносливость атомохода в арктических водах и впечатляющее вооружение в виде двадцати баллистических ракет подводного базирования и шести торпед. 

«Раньше уже фигурировали слухи, что Донской может стать боевым судном, вооруженным ракетами Оникс, Циркон или Калибр. Какими бы ни были планы России касательно этого крейсера, она точно не станет их раскрывать, рассчитывая на эффект внезапности», - добавил автор «The National Interest».

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