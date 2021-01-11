Названы имена новых подводных лодок проекта «Борей-А»

Вчера, 23:34

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Названы имена новых подводных лодок проекта «Борей-А»

Два стратегических атомохода проекта 955А «Борей-А» получат названия «Дмитрий Донской» и «Князь Потёмкин», о чем официально заявил генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко. 

Михаил Будниченко указал, что контракт на создание двух подводных лодок уже был подписан представителями российского оборонного ведомства и предприятия, и на сегодняшний день сотрудники завода оканчивают строительство и тестирование субмарины «Князь Олег». 

«В июле был заключен контракт с Министерством обороны РФ на строительство еще двух серийных атомных подводных крейсеров проекта «Борей-А», - отметил Будниченко. 

Известно, что основным отличием подлодок «Борей-А» является оснащение межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава», а также более усовершенствованная система маневрирования под водой. 

Гендиректор «Севмаша» отметил, что предприятие продолжает достраивать также атомную подводную лодку «Хабаровск» проекта 09851 и начало проводить испытания АПЛ «Белгород» проекта 09852. Всего в январе 2021 «Севмаш» построит 4 АПЛ проекта 955А и 8 АПЛ проекта 885М «Ясень-М».

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