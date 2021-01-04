Для защиты России создадут роботов в ЮФУ

Роботов для защиты России создадут в ЮФУ.

Сотрудники научно-исследовательского института робототехники и процессов управления Южного федерального университета (НИИ РиПУ ЮФУ) заняты разработкой робототехнических комплексов воздушного, наземного и морского базирования. Кроме того, они же разрабатывают проекты по заказу Минобороны РФ.

По словам ректора ЮФУ Инны Шевченко, в России есть лишь несколько НИИ, компетенции которых достаточно для разработок такого уровня.

«Создание многоагентных робототехнических систем - одно из наиболее перспективных направлений современной робототехники, особенно важное для решения разнообразных задач в области обороны страны и индустрии высокоточного земледелия. Но это невозможно без разработки систем и технологий централизованного и децентрализованного управления автономными роботами, и стратегии их взаимодействий», - отметила Шевченко.

В ЮФУ действует Целевая поисковая лаборатория прорывных интеллектуальных технологий группового управления робототехническими комплексами Фонда перспективных исследований, которая «уже сейчас позволяет сформировать на Юге России центр компетенций федерального значения по критически важному для обороноспособности страны направлению».

В ходе реализации проекта «Маркер» эксперты НИИ сконструировали систему группового управления для автономных робототехнических платформ. Она сможет самостоятельно построить маршрут, найти цель и применить, при случае, вооружение. А благодаря тому, что проект имеет статус экспериментального, на его основе можно внедрять и испытывать различные приборы и компоненты отечественной разработки.

«Основной задачей НИИ РиПУ ЮФУ является проведение научных исследований и экспериментальных разработок в области робототехники наземного, воздушного, морского и космического базирования, интеллектуальных и адаптивных систем управления, в том числе группового, систем навигации и наведения, систем технического зрения, систем связи и передачи данных, исполнительных приводов и датчиковой аппаратуры, бортовых вычислительных систем и комплексов в интересах развития вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), продукции двойного назначения, решения задач обеспечения правопорядка и общественной безопасности, борьбы с терроризмом, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий», - сообщил замдиректора НИИ Евгений Косенко.