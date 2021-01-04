Эксперт рассказал, как перевести в цифру старые фото и видео

Сегодня, 13:33

Ольга Громова

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Эксперт рассказал, как перевести в цифру старые фото и видео

Невзирая на то, что сейчас эра цифровых технологий и некоторые смартфоны фотографируют круче профессиональных фотоаппаратов, семейные альбомы многих россиян все еще продолжают пестреть старыми снимками на бумажных носителях, черно-белыми либо в блеклых цветах. Их можно оцифровать и осовременить, говорит гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. Помогут специально созданные для этих целей приложения - они обновят цвета или оцифруют фотокарточки буквально в пару кликов.

«Сегодня обработка графических изображений может быть простой и приятной. Основным инструментом в программах выступает искусственный интеллект, который помогает не только распознать номер машины или лицо в толпе, но и воссоздать поврежденные фрагменты на любом медиаконтенте», - пояснил эксперт в разговоре с агентством «Прайм».

В любом цифровом маркет-плейсе можно найти такую программу. Порядок действий чрезвычайно прост и интуитивно понятен. Изначально следует отсканировать или сфотографировать фото, а затем воспользоваться нужным режимом.

При желании можно запросто убрать помехи на старых цветных фотографиях или на видео, восстановить черно-белые элементы либо же, наоборот, придать цвет черно-белым медиаэлементам.

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