Модернизированный индийский танк Arjun MK-1A оказался самым дорогим танком в мире

Сегодня, 11:24

Анна Лисова

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Модернизированный индийский танк Arjun MK-1A оказался самым дорогим танком в мире

Самым дорогим танком в мире оказался индийский танк Arjun MK-1A.

Arjun MK-1A вновь будут собираться для нужд армии Индии, передает Военное обозрение. Управляет таким танком экипаж из четверых человек. Стреляет он орудием в 120 мм. 

Всего в танковые подразделения Индии поступит 118 танков Arjun MK-1A по контракту на 89 млрд долларов, что  по нынешнему курсу составляет 1,2 млрд долларов. Вес каждого из них составляет 58,5 тонн. Они собираются на заводе в Авади. Стоимость одного танка, исходя из суммы, указанной в контракте, составляет около 10,1 млн долларов. Эта цена почти в два раза выше стоимости американского Abrams и примерно на 15% дороже корейского K2, который до сих пор считался самым дорогим танком в мире.

В Индии в СМИ уже активно обсуждают высокую стоимость танков Arjun MK-1A. Но, как заявили в оборонном ведомстве страны, высокая цена их связана с тем, что была решена «проблема с боеприпасами». Всего же в сравнении с предыдущей версией, у этого танка 14 улучшений, утверждает источник. Были созданы новые элементы электронного управления боевой машиной, идёт работа по внедрению основного прицела наводчика (GSM) и панорамного прицела командира танка (CPS), разработанные индийскими специалистами. 

Планируется, что в течение 2,5 лет индийские войска получат первые пять новых танков Arjun MK-1A. 

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