Рождественским подарком для американской армии стали боевые роботы RCV-L

Сегодня, 11:14

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Рождественским подарком для американской армии стали боевые роботы RCV-L
Боевой робот RCV-L

Американское издание The Drive сообщило о том, что военные США к Рождеству получили подарок в качестве двух боевых роботов RCV-L, являющихся прототипами беспилотных наземных машин, которые ВС планируют приобрести в ближайшее время. Об этом сообщает «Военное обозрение».

Над созданием, поставкой, разработкой и испытаниями прототипов работали американская компания Pratt Miller и оборонный подрядчик QinetiQ из Великобритании. Первый аппарат США получили в ноябре, а второй – в декабре.

«Мы считаем, что это очень достойная и важная поставка для американской армии. Это первая роботизированная машина, которая позволит солдатам использовать ее как беспилотную машину, готовую к наземным боевым действиям», - рассказал глава проекта RCV QinetiQ Лоран Ланнибуа.

Проект, совместно разработанный компаниями Pratt Miller и QinetiQ представляет собой гусеничную платформу весом до 7 тонн. Основная миссия прототипов в возможности быть беспилотником, способным и к наземным операциям.

Конфигурация CROWS II может нести различные оружия: пулемет М2 или 40-мм гранатомет. Кроме этого, в нее уже встроена противотанковая ракетная установка Javelin.

В ближайшие годы вооруженные силы США планируют приобрести 3 типа машин проекта RCV.

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