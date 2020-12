Немецкие танки Leopard 2A7 с комплексом активной защиты станут еще тяжелее

Немецкие танки Leopard 2A7 получат в оснащение новый комплекс активной защиты Trophy израильского производства. Предполагается, что такие системы существенно повысят возможности этих боевых машин в противостоянии ракетным угрозам, а также современным реактивным гранатам.

Однако новый комплекс сделает знаменитые тяжелые танки еще тяжелее. Масса одной машины будет приближаться к 70 тоннам. Вне всякого сомнения, это приведет к еще большему ограничению мобильности боевой машины и, вероятно, отразится и на проходимости. У более легких версий, как отмечает «Российская газета», уже фиксируются проблемы во время их передвижения по пересеченной местности.

Неидеальным журналисты называют и сам КАЗ, поскольку он способен действовать только против одиночных ПТУР. Его эффективность при одновременно запущенных боеприпасах, которые летят с разных направлений, определенно снижается. Скоростным артиллерийским бронебойным подкалиберным снарядам Trophy противостоять он также не сможет.

Leopard 2A7 now has Trophy APS fully integrated. There will be one further upgrade, the A8, before the Franco-German MGCS enters service from 2035. Improvements will include new sensors, protection, ammunition, digitisation, and more power. pic.twitter.com/cTatldFsHV