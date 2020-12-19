Немецкие танки Leopard 2A7 с комплексом активной защиты станут еще тяжелее

Сегодня, 19:39

Ольга Громова

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Немецкие танки Leopard 2A7 с комплексом активной защиты станут еще тяжелее

Немецкие танки Leopard 2A7 получат в оснащение новый комплекс активной защиты Trophy израильского производства. Предполагается, что такие системы существенно повысят возможности этих боевых машин в противостоянии ракетным угрозам, а также современным реактивным гранатам.

Однако новый комплекс сделает знаменитые тяжелые танки еще тяжелее. Масса одной машины будет приближаться к 70 тоннам. Вне всякого сомнения, это приведет к еще большему ограничению мобильности боевой машины и, вероятно, отразится и на проходимости. У более легких версий, как отмечает «Российская газета», уже фиксируются проблемы во время их передвижения по пересеченной местности.

Неидеальным журналисты называют и сам КАЗ, поскольку он способен действовать только против одиночных ПТУР. Его эффективность при одновременно запущенных боеприпасах, которые летят с разных направлений, определенно снижается. Скоростным артиллерийским бронебойным подкалиберным снарядам Trophy противостоять он также не сможет.

В будущем такие танки с классической компоновкой, как Leopard 2A7, рискуют столкнуться с еще большим количеством проблем. Эксперты считают, что необходимо сосредоточиться на перспективной технике с рядом инновационных решений - как, например, танк Т-14 на унифицированной платформе "Армата".

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