В США рассказали о «ядерном монстре» России, за которым охотилась западная разведка

Американские журналисты раскрыли информацию о спрятанном «ядерном монстре» России, которого долгое время пытались обнаружить разведслужбы США. «Монстром» публицисты назвали крылатую ракету «Буря», которая была принята на вооружение советской властью в 1956 году, информирует «ПолитРоссия».

Журналисты издания «The Drive» наткнулись в сети на старый документальный советский фильм, рассказывающий о разработке и внедрении ракеты «Буря».

«Такое оружие часто имеет впечатляющий масштаб или представляет собой весьма интересный подход к различным вызовам эпохи», - отметили авторы, и посвятили целую статью описанию советского «ядерного монстра».

Аналитики указали, что в период Холодной войны США никак не удавалось раздобыть сведения о первой в мире сверхзвуковой двухступенчатой межконтинентальной крылатой ракете наземного базирования, которую разработал Семен Лавочкин. Посмотрев документальный фильм американские эксперты обозначили, что при разработке ракеты «Буря» впервые в СССР был освоен ряд технических и технологических новаций — сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, автоматическая астронавигационная система управления полётом, механическая обработка и сварка титановых сплавов.

Однако несмотря на эти впечатляющие характеристики, ракета была потенциально уязвима для американской ПВО из-за своей относительно низкой конечной скорости, из-за чего впоследствии советская власть отказалась от «Бури» в пользу МБР Р-7. Однако журналисты подчеркнули, что американская разведка в свое время так и не смогла идентифицировать и распознать советскую ракету, что в очередной раз демонстрирует, насколько эффективно российское вооружение против американской техники.