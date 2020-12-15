В США рассказали о «ядерном монстре» России, за которым охотилась западная разведка

Сегодня, 12:49

0

Image 16+
В США рассказали о «ядерном монстре» России, за которым охотилась западная разведка
Межконтинентальная крылатая ракета «Буря»

Американские журналисты раскрыли информацию о спрятанном «ядерном монстре» России, которого долгое время пытались обнаружить разведслужбы США. «Монстром» публицисты назвали крылатую ракету «Буря», которая была принята на вооружение советской властью в 1956 году, информирует «ПолитРоссия».

Журналисты издания «The Drive» наткнулись в сети на старый документальный советский фильм, рассказывающий о разработке и внедрении ракеты «Буря».

«Такое оружие часто имеет впечатляющий масштаб или представляет собой весьма интересный подход к различным вызовам эпохи», - отметили авторы, и посвятили целую статью описанию советского «ядерного монстра». 

Аналитики указали, что в период Холодной войны США никак не удавалось раздобыть сведения о первой в мире сверхзвуковой двухступенчатой межконтинентальной крылатой ракете наземного базирования, которую разработал Семен Лавочкин. Посмотрев документальный фильм американские эксперты обозначили, что при разработке ракеты «Буря» впервые в СССР был освоен ряд технических и технологических новаций — сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, автоматическая астронавигационная система управления полётом, механическая обработка и сварка титановых сплавов. 

Однако несмотря на эти впечатляющие характеристики, ракета была потенциально уязвима для американской ПВО из-за своей относительно низкой конечной скорости, из-за чего впоследствии советская власть отказалась от «Бури» в пользу МБР Р-7. Однако журналисты подчеркнули, что американская разведка в свое время так и не смогла идентифицировать и распознать советскую ракету, что в очередной раз демонстрирует, насколько эффективно российское вооружение против американской техники.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Эксперт Пухов назвал военные проекты, которые могут пойти «под нож»

Сегодня, 01:39

Самую дешевую в мире ракету впервые запустили в космос

Вчера, 18:54

Истребители МиГ-29 украинских ВВС покрылись льдом

15-12-2020, 00:14

У бронеавтомобиля «Стрела» в 2021 году появится еще четыре модификации

14-12-2020, 15:29

Презентован элемент, который делает истребитель Су-57 «невидимым»

8-12-2020, 16:59

Россия привлечет Индию к строительству новых тральщиков «Александрит-Э»

8-12-2020, 14:49

Минобороны РФ просит разработчиков ускорить создание ударных беспилотников

8-12-2020, 09:39

Ростех планирует создать боевых роботов для российской армии

7-12-2020, 13:29

ВВС США продемонстрировали новые возможности бомбардировщика B-1B

1-12-2020, 11:44

Назван наиболее вероятный «враг» для истребителя Су-57 после покупки Алжиром

30-11-2020, 21:04

Испытания газогенератора для двигателя ПД-8 пройдут в марте 2021 года

30-11-2020, 11:59

Британия получила первые ударные вертолеты AH-64E Apache Guardian

29-11-2020, 00:44

Камера базового iPhone 12 на тестах DxOMark показала 13 результат

28-11-2020, 18:44

«Калашников» разрабатывает новые беспилотники-камикадзе

27-11-2020, 23:49

Серийное производство ракеты «Булат» начнется в 2022 году

27-11-2020, 20:34

Российская самоходная артиллерийская установка «Лотос» прошла приемо-сдаточные испытания

25-11-2020, 22:54

В Китае назвали Ту-160М2 главным козырем авиации РФ против Запада

25-11-2020, 14:59

Ростех начинает серийные поставки агрегатов для фрегатов «адмиральской» серии проекта 22350

24-11-2020, 17:09

В Сирии испытан новейший российский ударный беспилотник

20-11-2020, 11:34

Американский корабль впервые сбил МБР при испытании системы ПРО

19-11-2020, 18:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров