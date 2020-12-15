Эксперт Пухов назвал военные проекты, которые могут пойти «под нож»

Специалист Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов дал свою оценку по поводу того, какие российские военные проекты в будущем могут быть сокращены. Произойти это может из-за больших трат на поддержку населения в условиях пандемии коронавируса. Эксперт предполагает, что понесет за собой сокращение финансирования оборонных проектов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Так, Пухов отмечает, что в условиях кризиса Министерству обороны России присуще сокращать траты на самые дорогостоящие проекты.

«Осмелюсь предположить, что будут приостановлены такие проекты военно-морского флота, как авианосцы и эсминцы. Несмотря на то, что они заложены в государственную программу вооружений, скорее всего, власти вынуждены будут его отложить на потом. Тем более морской флот для России сегодня не является самым стратегически важным направлением», - высказал свою точку зрения эксперт.

Также Пухов добавил, что подождать могут и такие проекты, как комплекс программ для Сухопутных войск. В частности, можно остановить и разработку наступательного танка Т-14. Специалист отметил, что в ближайшее время Россия нападать ни на кого не собирается, так как она придерживается оборонительной тактики. Поэтому подождать с модернизацией наступательных танков сейчас точно сможет.

Эксперт также назвал и те направления, которые необходимо продолжать финансировать в полном объеме. Речь идет о конвенциональных типах вооружений, то есть беспилотные системы, включая ударные БПЛА. Подобной техникой Россия сейчас практически не располагает, хотя она крайне важна для условий современной войны.