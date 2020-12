Самую дешевую в мире ракету впервые запустили в космос

В Twitter был опубликован ролик, на кадрах которого запечатлен запуск сверхлегкого носителя Rocket американской компании Astra. Носитель, который стал самой дешевой в мире ракетой космического назначения, впервые преодолел линию Кармана (100 километров над уровнем моря), считающуюся условной границей между атмосферой Земли и космическим пространством. Старт Rocket был осуществлен с пускового комплекса Кадьяк на Аляске.

Ракета, полет которой длился 8,5 минуты, достигла высоты 390 километров и развила скорость 7,2 километра в секунду, что на 0,5 километра в секунду меньше скорости, требуемой для выхода на орбиту.

A quick video recap of our 8.5-minute flight to space today! pic.twitter.com/gvElF4fbAZ