Самую дешевую в мире ракету впервые запустили в космос

Сегодня, 18:54

Александр Зуев

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Самую дешевую в мире ракету впервые запустили в космос

В Twitter был опубликован ролик, на кадрах которого запечатлен запуск сверхлегкого носителя Rocket американской компании Astra. Носитель, который стал самой дешевой в мире ракетой космического назначения, впервые преодолел линию Кармана (100 километров над уровнем моря), считающуюся условной границей между атмосферой Земли и космическим пространством. Старт Rocket был осуществлен  с пускового комплекса Кадьяк на Аляске.

Ракета, полет которой длился 8,5 минуты, достигла высоты 390 километров и развила скорость 7,2 километра в секунду, что  на 0,5 километра в секунду меньше скорости, требуемой для выхода на орбиту.

Как заявили в компании Astra, испытательный пуск считают успешным, так как он позволил определить точное соотношение керосина и жидкого кислорода  для следующего пуска. Запуском Rocket занимались пятеро сотрудников компании, которым удалось запустить ракету всего за несколько дней. Ожидается, что  через несколько месяцев состоится  следующий запуск.

Заметим, что в сентябре пуск носителя завершился падением с переворотом и взрывом. Неполадки были связаны с системой навигации ракеты, из-за чего было решено остановить двигатели первой ступени. 

Отметим, что компания Astra работает над носителем Rocket, который должен стать самой простой и технологичной ракетой в мире, а значит, и самой дешевой. В Astra уверены, что эта задача решится, когда надежность пусков носителя достигнет 95 % при цене старта один миллион долларов. Стоимость пуска Rocket, рассчитанного на выведение около 150 килограммов, оценена в 2,5 миллиона долларов. Сейчас в США действуют около десяти космических стартапов и самыми успешными из них являются SpaceX, Rocket Lab и Blue Origin.

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