Истребители МиГ-29 украинских ВВС покрылись льдом

Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал снимки, на которых запечатлены украинские истребители МиГ-29, пострадавшие из-за заморозков.

Сейчас в Украине наблюдается гололед, из-за чего пострадала боевая техника. Однако виновата в этом не только погода, но и условия хранения истребителей. На фото можно увидеть покрытый льдом истребитель МиГ-29, который стоит под открытым небом.

Это боевая машина из дежурного звена. По нормативам самолет должен быть подготовлен к взлету за восемь минут, но едва ли в таком состоянии он сможет вылететь. Из-за заледенения механизмы самолета были повреждены. При этом авторы публикации не сообщают, где и когда была сделана фотография.

Заметим, что ВС Украины известны своим халатным отношением к обслуживанию военной техники, из-за чего она часто приходит в негодность.

Экипажам предлагают бороться с оледенением с помощью молотка и шуруповерта. Командование Воздушных сил Украины признает существование такой проблемы, однако отмечает, что из-за недостатка средств решить этот вопрос невозможно: денег нет как на ангары, так и актуальные задачи.

Добавим, что армия Украины располагает 38 истребителями МиГ-29.