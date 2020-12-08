Истребители МиГ-29 украинских ВВС покрылись льдом

Сегодня, 00:14

Александр Зуев

0

Image 16+
Истребители МиГ-29 украинских ВВС покрылись льдом

Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал снимки, на которых запечатлены украинские истребители МиГ-29, пострадавшие из-за заморозков.

Сейчас в Украине наблюдается гололед, из-за чего пострадала боевая техника. Однако виновата в этом не только погода, но и условия хранения истребителей. На фото можно увидеть покрытый льдом  истребитель МиГ-29, который стоит под открытым небом. 

Это боевая машина из дежурного звена. По нормативам самолет должен быть подготовлен к взлету за восемь минут, но едва ли в таком состоянии он сможет вылететь. Из-за заледенения механизмы самолета были повреждены. При этом авторы публикации не сообщают, где и когда была сделана фотография.

Заметим, что ВС Украины известны своим халатным отношением к обслуживанию военной техники, из-за чего она часто приходит в негодность.

Экипажам предлагают бороться с оледенением с помощью молотка и шуруповерта. Командование  Воздушных сил Украины признает существование такой проблемы, однако отмечает, что из-за недостатка средств решить этот вопрос невозможно: денег нет как на ангары, так и  актуальные задачи. 

Добавим, что армия Украины располагает 38 истребителями МиГ-29.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

У бронеавтомобиля «Стрела» в 2021 году появится еще четыре модификации

Вчера, 15:29

Презентован элемент, который делает истребитель Су-57 «невидимым»

8-12-2020, 16:59

Россия привлечет Индию к строительству новых тральщиков «Александрит-Э»

8-12-2020, 14:49

Минобороны РФ просит разработчиков ускорить создание ударных беспилотников

8-12-2020, 09:39

Ростех планирует создать боевых роботов для российской армии

7-12-2020, 13:29

ВВС США продемонстрировали новые возможности бомбардировщика B-1B

1-12-2020, 11:44

Назван наиболее вероятный «враг» для истребителя Су-57 после покупки Алжиром

30-11-2020, 21:04

Испытания газогенератора для двигателя ПД-8 пройдут в марте 2021 года

30-11-2020, 11:59

Британия получила первые ударные вертолеты AH-64E Apache Guardian

29-11-2020, 00:44

Камера базового iPhone 12 на тестах DxOMark показала 13 результат

28-11-2020, 18:44

«Калашников» разрабатывает новые беспилотники-камикадзе

27-11-2020, 23:49

Серийное производство ракеты «Булат» начнется в 2022 году

27-11-2020, 20:34

Российская самоходная артиллерийская установка «Лотос» прошла приемо-сдаточные испытания

25-11-2020, 22:54

В Китае назвали Ту-160М2 главным козырем авиации РФ против Запада

25-11-2020, 14:59

Ростех начинает серийные поставки агрегатов для фрегатов «адмиральской» серии проекта 22350

24-11-2020, 17:09

В Сирии испытан новейший российский ударный беспилотник

20-11-2020, 11:34

Американский корабль впервые сбил МБР при испытании системы ПРО

19-11-2020, 18:09

Китай испытал микроволновое оружие в Ладакхе

18-11-2020, 12:04

Современные танки оказались уязвимыми перед БПЛА Азербайджана в Нагорном Карабахе

14-11-2020, 20:44

Армянские истребители СУ-30 сочли бесполезными в войне с Азербайджаном

14-11-2020, 10:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров