Россия привлечет Индию к строительству новых тральщиков «Александрит-Э»

В Минобороны РФ заявили, что новейшие корабли проекта 12701 «Александрит-Э» могут начать строить в Индии и при этом суда будут созданы с использованием иностранного сырья. Кроме того, оборонное ведомство России планирует задействовать наработки индийских инженеров. Как сообщили в Объединенной судостроительной корпорации, такая возможность существует.

Тральщики проекта 12701 «Александрит-Э», относящиеся к новому поколению противоминных кораблей, предназначены для защиты морских баз и прибрежных территорий, обнаружения и уничтожения морских мин всех типов, противоминной защиты кораблей в походе.

Помимо этого, тральщики могут использоваться для постановки минных заграждений, патрулирования территориальных вод и разведки полезных ископаемых, пишет tass.ru .

Эти суда отличаются от прежних тральщиков немагнитным пластиковым корпусом. Длина корабля будет увеличена, появится новый противоминный комплекс. Тральщики оснащены контуром из высокоэффективных гидроакустических станций.