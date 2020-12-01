Минобороны РФ просит разработчиков ускорить создание ударных беспилотников

Сегодня, 09:39

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Минобороны РФ просит разработчиков ускорить создание ударных беспилотников
Директор «Ростеха» Сергей Чемезов

Директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о том, что российское министерство обороны попросило предприятия ВПК ускорить разработку ударных БПЛА. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, глава «Ростеха» сообщил, что российское производство разрабатывает несколько проектов ударных БПЛА, однако к концу работы пока не подходят. В связи с этим Минобороны попросило разработчиков завершить сооружение беспилотников в ближайшие сроки.

«Разработками занимается и Уральский авиационный завод, и компания «Кронштадт». Также концерн «Сухой» уже запустил БПЛА и начал его испытания. Минобороны просит завершить работы как можно скорее», - объяснил Чемезов.

Глава компании добавил, что БПЛА «Охотник» испытывается вместе с Су-57, а беспилотные аппараты концерна «Калашников» уже находятся в пользовании российскими военными в Сирии. Кроме этого в серийное производство вскоре могут пойти средние беспилотники «Корсар», разрабатываемые компанией «Луч».

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