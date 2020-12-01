Презентован элемент, который делает истребитель Су-57 «невидимым»

Сегодня, 16:59

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Презентован элемент, который делает истребитель Су-57 «невидимым»

Российский истребитель Су-57 неоднократно критиковали за недостаточные показатели малозаметности, однако разработчики всеми силами пытаются решить данную проблему. Об этом сообщает «Naked Science».

Производители продемонстрировали фотографию коаксиально-радиальной решетки, которая должна решить проблему скрытности летательного аппарата. Решетка выполнена из радиопоглощающих материалов.

По существующим данным, истребитель Су-57 будет оснащен данной решеткой. Военно-воздушные силы России получат в пользование данные аппараты в 2020 году. Напомним, что в конце 2019 года один из серийных истребителей Су-57 разбился во время испытаний.

Российские разработчики активно работают над модернизацией самолета. Самым главным изменением будет замена двигателя АЛ-41Ф1 на «Тип-30». Его основными особенностями должно стать использование нового вентилятора и улучшенной системы управления.

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