Ростех планирует создать боевых роботов для российской армии

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о разработке проекта по созданию робототехнических комплексов. По словам гендиректора компании, к такому проекту был привлечено, в частности, предприятие «Калашников», передает «Российская газета».

Сергей Чемезов озвучил, что ранее роботизированные машины уже доказали свою эффективность в ходе военных противостояний на территории Сирии.

«На данный момент концерн Калашников подключился к разработке проекта по внедрению искусственного интеллекта в военную технику. Мы уже испытали Армату как беспилотный танк. Конечно, такое производство роботизированных моделей не будет серийным, по крайней мере в ближайшее время», - отметил гендиректор «Ростеха».

Эксперт также рассказал о нескольких разработанных боевых роботах, среди которых робот-сапер «Уран-6», боевые роботы «Уран-9», «Нерехта», «Соратник», «Платформа-М» и «Арго».

Также Сергей Чемезов сообщил, что основной российский танк «Армата» Т-14, который кстати является первым в мире танком, реализующим в своём конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», будет оснащен максимальной автоматизацией всех процессов. Теперь за целеуказание и корректировку огня этой техники будет отвечать искусственный интеллект.

«Очень жаль, что из-за пандемии коронавируса временно прекращены все зарубежные выставки, на которых мы могли бы продемонстрировать наш усовершенствованный танк. На данный момент ему нет аналогов в мире — он не только самый мобильный и технически совершенный, но еще и очень защищенный», - добавил Сергей Чемезов.