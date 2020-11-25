Камера базового iPhone 12 на тестах DxOMark показала 13 результат

Камера базового iPhone 12 на тестах DxOMark показала не самый впечатляющий результат - тринадцатый.

Лаборатория DxOMark протестировала камеры нескольких «яблочных» гаджетов из последней линейки - камеры iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Последним на тесты вышел базовый iPhone 12 и его показатели специалистов совершенно не устроили. Устройство набрало всего 122 балла и в общем рейтинге оказался только на тринадцатом месте.

За фотосъемку, как сообщает itzine.ru, гаджету поставили 132 балла, за зум-съемку - 41 балл, за видеосъемку - 112 баллов. Такие оценки позволили «двенадцатому» очутиться между флагманом прошлого года Huawei Mate 30 Pro и бюджетным флагманом Honor View 30 Pro.

Работники лаборатории в числе достоинств нового смартфона компании из Купертино назвали отличную цветопередачу и автофокус - он хорош при любом освещении.

Тем не менее разочаровал специалистов портретный режим, а также наличие большого количества шумов. Съемка с зумом получается не слишком высокого качества ввиду отсутствия телеобъектива.

Видеосъемка нового iPhone на высоте, как и прежде.

В целом iPhone 12 гарантирует фотографии отличного качества, а возможности видеосъемки вообще впечатляющие. Тем не менее несколько Android-смартфонов все же могут предложить более высокое качество съемки за гораздо более скромную цену.