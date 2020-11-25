Серийное производство ракеты «Булат» начнется в 2022 году

Индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил что серийный выпуск управляемой ракеты «Булат», которую планируется использовать в дополнение к противотанковым ракетам «Корнет», начнется в 2022 году. Как он заметил, компания готовит к выпуску опытную партию «Булатов» с целью проведения испытаний в составе боевой машины.

В сентябре были проведены успешные испытания новейшей малогабаритной ракеты, предназначенной для поражения легкобронированной техники на расстоянии не менее трех километров, пишет iz.ru . Испытания подтвердили полет ракеты на максимальную дальность во всем температурном диапазоне эксплуатации.