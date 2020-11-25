Серийное производство ракеты «Булат» начнется в 2022 году

Индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил что серийный выпуск управляемой ракеты «Булат», которую планируется использовать в дополнение к противотанковым ракетам «Корнет», начнется в 2022 году. Как он заметил, компания готовит к выпуску опытную партию «Булатов» с целью проведения испытаний в составе боевой машины.
В сентябре были проведены успешные испытания новейшей малогабаритной ракеты, предназначенной для поражения легкобронированной техники на расстоянии не менее трех километров, пишет iz.ru. Испытания подтвердили полет ракеты на максимальную дальность во всем температурном диапазоне эксплуатации.
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