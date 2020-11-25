«Калашников» разрабатывает новые беспилотники-камикадзе

Дочерняя компания концерна «Калашников» Zala Aero Group приступила к разработке новых беспилотников, в том числе дронов-камикадзе. Об этом сообщил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Сейчас компания работает над созданием целой серии ударных беспилотников «КУБ», «Ланцет-1» и «Ланцет-3». Как отметил Оздоев, эта техника имеет более высокие показатели по тактико-техническим характеристикам, чем зарубежные аналоги. При этом он добавил, что компания не останавливается на достигнутом и продолжает вести работу над новыми летательными аппаратами.

Дроны-камикадзе, которые являются сравнительно новой военной разработкой, способны барражировать в воздухе. После обнаружения цели они падают вертикально вниз и приводят снаряды в действие, пишет ria.ru . Благодаря тому, что эти беспилотники имеют минимальную толщину брони в верхней части башни, их используют для поражения танков.