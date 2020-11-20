Ростех начинает серийные поставки агрегатов для фрегатов «адмиральской» серии проекта 22350

Ростех начал серийные поставки агрегатов для фрегатов «адмиральской» серии проекта 22350.

Как заявили в пресс-службе госкорпорации Ростех, в России начались поставки силовых установок, необходимых в производстве фрегатов «адмиральской» серии. Сообщается, что теперь фрегат «Адмирал Исаков» оборудуют дизель-газотурбинным агрегатом М55Р.

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) уже запустила серийные поставки М55Р и первый агрегат был отгружен после успешных испытаний сегодня, 24 ноября, на ПАО «СЗ «Северная верфь» ОСК. Поставка второй силовой установки запланирована на декабрь. Такими установками предприятие готово обеспечить всех отечественных производителей судов.

«Изделие создано в рамках программы импортозамещения, его планируется установить на третий фрегат «Адмирал Исаков». Это первый российский морской агрегат, изготовленный исключительно российскими отечественными предприятиями», - сообщили в пресс-службе госпредприятия.

По словам гендиректора Ростеха Владимира Артякова, компетенциями для производства морских газотурбинных силовых установок и агрегатов обладают всего несколько производителей в мире. И один из таких - Ростех.

Кроме силовых агрегатов для этой серии кораблей, предприятие разрабатывает ЗРАК "Панцирь-МЕ", радиопрозрачные обтекатели РЛС и другое оборудование для фрегатов «адмиральской» серии.