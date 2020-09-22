Фигуристка Ирина Слуцкая призналась, что неизлечимо больна

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, призер ОИ Ирина Слуцкая призналась, что неизлечимо больна. Из-за заболевания, от которого излечиться невозможно, она вынуждена регулярно принимать гормональные таблетки.
Она добавила, что люди часто спрашивают ее о недуге во время общения в социальных сетях. По возможности фигуристка старается ответить всем.
Ирина Слуцкая была уверена, что из-за этого заболевания она останется бесплодной. И врач эти опасения подтвердил. Когда спортсменка напрямую спросила медика, будут ли у нее дети, он потупил глаза в пол и рассказал, что ребенок родился лишь у одной из его пациенток. Но в жизни всегда есть место чуду.
Напомним, 41-летняя Ирина Слуцкая карьеру фигуристки завершила в 2006 году.
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