Фигуристка Ирина Слуцкая призналась, что неизлечимо больна

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, призер ОИ Ирина Слуцкая призналась, что неизлечимо больна. Из-за заболевания, от которого излечиться невозможно, она вынуждена регулярно принимать гормональные таблетки.

«Это заболевание сосудов. К сожалению, оно не лечится. Я вынуждена поддерживать свою жизнь гормональными препаратами», - заявила Слуцкая.

Она добавила, что люди часто спрашивают ее о недуге во время общения в социальных сетях. По возможности фигуристка старается ответить всем.

Ирина Слуцкая была уверена, что из-за этого заболевания она останется бесплодной. И врач эти опасения подтвердил. Когда спортсменка напрямую спросила медика, будут ли у нее дети, он потупил глаза в пол и рассказал, что ребенок родился лишь у одной из его пациенток. Но в жизни всегда есть место чуду.

«Представляете удивление врача, когда я пришла к нему и сказала, что беременна! Тогда мою беременность вели пять врачей, но, к счастью, всё обошлось и малыш родился здоровым», — поделилась Слуцкая на страницах Teleprogramma.pro.

Напомним, 41-летняя Ирина Слуцкая карьеру фигуристки завершила в 2006 году.