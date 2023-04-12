Игрок ФК «Кубань Холдинг» Станислав Дорошенко погиб в зоне СВО РФ

Севастополь 19 июля проснулся от взрывов в небе
Спящих севастопольцев разбудила работа ПВО. Об этом сообщает издание «Подмосковье Сегодня». Примерно с часу ночи на 19...Подробнее
В зоне проведения «военной спецоперации» РФ на территории Украины погиб футболист Станислав Дорошенко.
Он играл за «Кубань-Холдинг», передает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Второй лиги. В сообщении указано, что Дорошенко погиб в Донецкой области.
«8 июля при исполнении воинского долга погиб Станислав Дорошенко. Стас родом из станицы Каневской, но многим спортсменам и болельщикам Павловского района он известен по выступлениям за футбольные команды нашего района», – сообщили в пресс-службе Второй лиги.
Футбольные фанаты знали его под кличкой «Кабан». Он выступал за Павловский район на всероссийском и региональном уровнях. Спортсмен был вынужден прервать футбольную карьеру, так как его мобилизовали.
Отметим, Минобороны РФ не дает подробной информации о числе погибших на фронте мобилизованных бойцов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Спящих севастопольцев разбудила работа ПВО. Об этом сообщает издание «Подмосковье Сегодня». Примерно с часу ночи на 19...Подробнее
22-летняя жительница Великобритании, проживающая в графстве Уэст-Мидлендс, ночью захотела принять ванну и внезапно...Подробнее
Вопиющий случай с военным произошел в Екатеринбурге: мужчину, наполовину слепого и глухого, не хотят комиссовать....Подробнее
Источники телеграм-канала «Московская прачечная» в правоохранительных органах рассказал о мотивах задержанного по...Подробнее
Мужчина из Таджикистана решил тайно отправиться на фронт, хотя в его стране за это ему грозит 20 лет тюрьмы. Закирулло...Подробнее
После атаки на Крымский мост, которая произошла в ночь на 17 июля, россияне начали отменять свои туры в Крым. По данным...Подробнее