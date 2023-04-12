Игрок ФК «Кубань Холдинг» Станислав Дорошенко погиб в зоне СВО РФ

В зоне проведения «военной спецоперации» РФ на территории Украины погиб футболист Станислав Дорошенко.

Он играл за «Кубань-Холдинг», передает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Второй лиги. В сообщении указано, что Дорошенко погиб в Донецкой области.

«8 июля при исполнении воинского долга погиб Станислав Дорошенко. Стас родом из станицы Каневской, но многим спортсменам и болельщикам Павловского района он известен по выступлениям за футбольные команды нашего района», – сообщили в пресс-службе Второй лиги.

Футбольные фанаты знали его под кличкой «Кабан». Он выступал за Павловский район на всероссийском и региональном уровнях. Спортсмен был вынужден прервать футбольную карьеру, так как его мобилизовали.

Отметим, Минобороны РФ не дает подробной информации о числе погибших на фронте мобилизованных бойцов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»