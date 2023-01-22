Белый дом заявил о важности запрета флага и гимна России на соревнованиях

Дочь пожилой пациентки пожаловалась на ужасные условия в больнице Екатеринбурга
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляет, что США и далее будут выступать за запрет государственной символики РФ и Белоруссии на международных спортивных соревнованиях. Об этом она сказала в ходе брифинга для журналистов, передает РИА «Новости».
«В случаях, когда спортивные организации и организаторы спортивных мероприятий, такие как Международный Олимпийский комитет, решают допустить к участию атлетов из России и Белоруссии, должно быть абсолютно ясно, что они не представляют российского или белорусского государств», - заявила Карин Жан-Пьер.
Она добавила, что в Белом доме настаивают на запрете использования официальных государственных флагов России и Белоруссии, эмблем и гимнов этих стран на международных спортивных соревнованиях.
Отметим, 25 января Исполком МОК выступил за возвращение некоторых российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Глава МОК Томас Бах сказал, что «отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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