«SB»: российская спортсменка Елена Мирошина погибла в 21 год из-за падения с 9 этажа

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В 21 год погибла российская спортсменка Елена Мирошина, выпав с 9 этажа.
Она пришла в спорт в раннем детстве, добившись много благодаря своему трудолюбию и природному таланту, пишет «SB».
Елена Мирошина сумела справиться со многими жизненными трудностями, вырвалась из семьи, в которой много пили родители, стала известной, но все равно ее судьба сложилась трагично.
Родилась Елена Мирошина в 1974 году. Она случайно повстречалась тренеру по прыжкам в воду Татьяне Петрухиной и та пригласила ее в свою секцию. В 1991 году она стала второй на Чемпионате мира, а в следующем году на Олимпиаде получила снова серебряную медаль.
Но в этот момент у нее пропадает интерес к спорту. Она начала много выпивать, и это стало одой из причин того, что ее отчислили из сборной.
в 1995 году Елена Мирошина узнала, что беременна. Но она не перестала пить. А потом всех шокировала новость о ее гибели при странных обстоятельствах. Она выпала из окна своей квартиры на 9 этаже.
Похороны Елены Мирошиной организовал ее тренер, так как родные даже в последний путь проводить ее не захотели. Смерть Елены Мирошиной была официально признана самоубийством, хотя далеко не все поверили в эту версию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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