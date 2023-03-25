«SB»: российская спортсменка Елена Мирошина погибла в 21 год из-за падения с 9 этажа

Сегодня, 08:44

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«SB»: российская спортсменка Елена Мирошина погибла в 21 год из-за падения с 9 этажа
Фото из открытых источников

В 21 год погибла российская спортсменка Елена Мирошина, выпав с 9 этажа.

Она пришла в спорт в раннем детстве, добившись много благодаря своему трудолюбию и природному таланту, пишет «SB».

Елена Мирошина сумела справиться со многими жизненными трудностями, вырвалась из семьи, в которой много пили родители, стала известной, но все равно ее судьба сложилась трагично.

Родилась Елена Мирошина в 1974 году. Она случайно повстречалась тренеру по прыжкам в воду Татьяне Петрухиной и та пригласила ее в свою секцию.  В 1991 году она стала второй на Чемпионате мира, а в следующем году на Олимпиаде получила снова серебряную медаль.

Но в этот момент у нее пропадает интерес к спорту. Она начала много выпивать, и это стало одой из причин того, что ее отчислили из сборной.

в 1995 году Елена Мирошина узнала, что беременна. Но она не перестала пить. А потом всех шокировала новость о ее гибели при странных обстоятельствах. Она выпала из окна своей квартиры на 9 этаже.

Похороны Елены Мирошиной организовал ее тренер, так как родные даже в последний путь проводить ее не захотели. Смерть Елены Мирошиной была официально признана самоубийством, хотя далеко не все поверили в эту версию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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