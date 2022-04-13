Карапетян: «Теперь никто не хочет видеть российских футболистов в Европе»

Сегодня, 14:39

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Карапетян: «Теперь никто не хочет видеть российских футболистов в Европе»
Александр Карапетян - экс-нападающий «Сочи»

Александр Карапетян, экс-нападающий «Сочи» и сборной Армении, считает, что в сложившейся ситуации российским футболистам нереально найти работу в Европе. Переход игроков в европейские клубы стал попросту невозможным. Российских футболистов никто в своих рядах видеть не хочет, утверждает он.

«Я очень многим футболистам помогал с трудоустройством, у меня полно связей в европейском футболе. Специально интересовался, есть ли возможность русским игрокам подписать контракты в Европе. Все мне теперь говорят, что это невозможно, никто не хочет их больше видеть», — цитирует Александра Карапетяна издание Metaratings.

Поэтому российским игрокам придется довольствоваться только выступлениями в российской Премьер-лиге, заключил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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