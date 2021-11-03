Шевченко вернулся в Италию в качестве тренера. Каковы перспективы «Дженоа» под руководством украинского специалиста?

Украинский тренер Андрей Шевченко 7 ноября 2021 года был назначен главным тренером итальянского «Дженоа». Для украинца работа с генуэзским коллективом станет дебютом в клубном футболе — до этого Шевченко тренировал только сборную Украины.

Для Шевченко итальянский футбол не в новинку — Андрей на протяжении семи лет выступал в «Милане», где дважды становился лучшим бомбардиром итальянской Серии А и Лиги чемпионов, а также удостоился награды «Золотой мяч» как лучший футболист Европы в 2004 году.

После «Милана» Шевченко успел поиграть в «Челси», где откровенно провалился — всего 9 мячей в 42 играх за три года, и киевском «Динамо», где и закончил профессиональную карьеру игрока.

В 2012 году Шевченко пробовал себя в политике, но не задалось — партия экс-футболиста не смогла добиться парламентского представительства.

Шевченко-тренер

Первым серьёзным тренерским местом работы стала должность ассистента главного тренера в сборной Украины — в начале 2016-го он помогал Михаилу Фоменко. 15 июля 2016 года Шевченко был назначен на пост главного тренера национальной сборной Украины.

Под его руководством украинские футболисты провели 52 матча, в которых одержали 25 побед: сборная Украины провалила отбор к чемпионату мира в 2018 году, зато на чемпионате Европы-2020 дошла аж до 1/4 финала — лучшее достижение в истории.

Теперь Андрею Николаевичу предстоит попробовать себя в клубном футболе. Шевченко принимает «Дженоа» в кризисном состоянии — клуб занимает 17-ю строчку в чемпионате Италии, находясь на грани зоны вылета.

Клуб из Генуи имеет девять побед в чемпионате Италии и ещё четыре раза занимал второе место, но все эти достижения выпали на рубеж XIX и XX веков. В новейшем времени можно выделить разве что полуфинал Кубка УЕФА в сезоне-1996/97.

И хоть «Дженоа» не считается главным претендентом на вылет из Серии А, Шевченко предстоит тяжёлая задача: руководство клуба надеется, что по итогам сезона клуб закрепится в середине турнирной таблицы. Решать такие задачи посреди чемпионата тяжелее, но успешный опыт работы Шевченко в сборной настраивает на оптимистичный лад. Да и по составу генуэзцы уж никак не заслуживают 17-го места в лиге.

Свой первый матч у руля нового клуба Шевченко проведёт 21 ноября против «Ромы».

Украинскому специалисту остаётся только пожелать удачи в новом начинании. Выбор был сделан в пользу «Дженоа» абсолютно обдуманно: в СМИ были слухи об интересе клубов из Шотландии и Саудовской Аравии, но Андрей Николаевич решил отправиться в хорошо знакомую Италию.

Источник: https://legalbet.ru/tips/sport-futbol/