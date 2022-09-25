В Швеции сообщили, что вся Европа выступает против участия России в Кубке мира по хоккею

Европа не хочет видеть сборную РФ на Кубке мира по хоккею. Вице-председатель Шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг сообщил, что все федерации стран Старого Света выработали единую и четкую позицию касательно участия России в турнире и выступили против.

«Мы чётко дали понять с европейской точки зрения, что не можем играть против российской команды, пока идёт в..на (СВО, - Ред.)», — цитирует слова Форсберга издание «Aftonbladet».

Вице-председатель Шведской хоккейной ассоциации добавил, что не видел заявления заместителя комиссара НХЛ Билла Дейли, но не сомневается в том, что и Лига, и профсоюз игроков NHLPA наконец признали остроту вопроса о присутствии спорта России в Европе после того, как чешское правительство изначально объявляло о том, что ни один из российских игроков не будет допущен на матч-открытие между «Нэшвиллом» и «Сан-Хосе» в городе Прага.

В конечном итоге все игроки из РФ были допущены.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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