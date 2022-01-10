Губерниев раскритиковал игру хоккеисток России и Канады в защитных масках

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал игру хоккеисток в защитных масках во время Олимпийских игр, заявив, что хоккей начали превращать в «фарс» и «паранойю».
По его словам, все понимают, что в масках «невозможно играть». Но если уж канадские хоккеистки так боятся, то они могут в следующий раз выйти на лед «в противогазах».
Перед началом матча между женскими сборными России и Канады по хоккею произошли некоторые события, которые, вполне возможно, сказались на конечном результате. Команда из страны кленового листа заявила, что отказывается выходить на лед, пока не ознакомится с результатами тестов на коронавирус своих соперниц.
Как результат, матч был задержан на один час. Команды все-таки сыграли, но в защитных масках.
Матч завершился со счетом 6:1 в пользу хоккеисток Канады.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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