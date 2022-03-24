Винер-Усманова увидела плюсы в отстранении российских спортсменов от международных соревнований

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Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной РФ, увидела плюсы в том, что российские спортсмены оказались за бортом международных соревнований. Более того, из ее слов следует, что в Федерации «очень довольны» этим.
«Мы очень довольны в какой-то степени, что нас лишили соревнований, потому что у нас всегда спорт развивается выше, быстрее, сильнее. Так было всегда. В футболе безо всяких легионеров, и в гимнастике», — приводит слова Винер-Усмановой агентство «Лента».
Главный тренер сборной полагает, что из-за того, что российские гимнастки не будут представлены на международных соревнованиях, потеряет многое в первую очередь художественная гимнастика, которая также лишится своей былой уникальности.
Под завесу февраля, когда РФ начала проводить спецоперацию на территории Украины, многие международные организации осудили ее и приняли решение об отстранении российских спортсменов от международных турниров. В ряде дисциплин они могут выступать и далее, но только не под флагом своей страны, а в нейтральном статусе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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