На форуме Reddit обсуждают, «облапал» спортсмен из США Донохью российскую фигуристку Синицину или нет

Сегодня, 16:54

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На форуме Reddit обсуждают, «облапал» спортсмен из США Донохью российскую фигуристку Синицину или нет
Фото из открытых источников

Пользователи форума Reddit спорят о том, имелся ли факт непристойного поведения спортсмена из США по отношению к российской фигуристке или нет.

Скандальный инцидент произошел на разминке фигуристов на Олимпиаде, которая проходит в Пекине. Американский спортсмен Закари Донохью задел рукой российскую фигуристку Викторию Синицину. Это возмутило одного из авторов Reddit. Он начал заявлять о том, что американец наглым образом «облапал» россиянку.

Многие пользователи форума изучили появившееся с тренировки видео и пришли к выводу, что Донохью выставил руку, чтобы избежать столкновения с девушкой, которая на тот момент приближалась к нему спиной вперед, пишет «МК».

«Уж насколько я либерал, но даже я не вижу здесь никакого домогательства», – отметил один из читателей.
«Если по-твоему это "облапал", то я с тобой и рядом не встану», – укорил негодующего другой.

Напомним: ранее сообщалось о том, что женской сборной России по хоккею пришлось играть матч с канадками в защитных масках. Кроме того, из-за требования соперниц по тестированию на коронавирус встреча была задержана почти на час.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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