4:0. Петербургский «Зенит» доказал безоговорочное преимущество над «Спартаком» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка

По итогам сегодняшней встречи со «Спартаком», прошедшей на «Газпром Арене», петербургский футбольный клуб «Зенит» в очередной раз порадовал своих болельщиков «сухой» победой и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка.

Игроки питерской команды четырежды поражали ворота соперника: Иван Сергеев забил на двадцать девятой минуте, Малком – на тридцать четвёртой, Вендел – на сорок шестой, а Матео Кассьера поставил последнюю точку на третьей дополнительной минуте матча.

Согласно подсчётам, на игре присутствовали пятьдесят пять тысяч шестьсот восемь зрителей. Кстати, став обладателем сегодняшнего трофея, петербургские футболисты разделили первое место с ЦСКА, также одержавшим ранее семь аналогичных побед.

Напомним, следующим соперником «Зенита» станут «Химки», встреча с которыми состоится пятнадцатого числа в рамках первого тура чемпионата российской премьер-лиги.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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