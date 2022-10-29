МК: экс-тренер Бышовец прокомментировал отказ болгар играть с клубами России

Сегодня, 11:24

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МК: экс-тренер Бышовец прокомментировал отказ болгар играть с клубами России
Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец

Комментарий по поводу решения болгарского клуба «Левски» не играть товарищеские матчи с российскими клубами дал бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец.

На сайте клуба «Левски» сообщается, что товарищеские матчи с «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом», запланированные на 17, 22 и 31 января, проходить не будут, передает ТАСС. Болгарская сторона отказалась от них, упомянув о «единстве клуба и болельщиков».

«Печально от наших отношений, от братушек болгар», - сказал Бышовец.

Он отметил, что бывал не раз в Болгарии, время от времени смотрит болгарский футбол, и не думал, что дойдет до таких решений. По мнению Бышовца, отношения между народами двух стран остались на прежнем уровне, в отличие от межгосударственных.

Стоит отметить, что по неофициальным данным Болгария поставляла Украине вооружение, хотя в открытых источниках об этом не сообщалось.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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