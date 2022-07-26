В Армении россиян не пустили на матч со сборной Украины

Сегодня, 10:14

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В Армении россиян не пустили на матч со сборной Украины
Фото из открытых источников

Матч Армения-Украина состоялся вчера в Ереване без россиян на трибунах. Их банально не пустили на поединок двух национальных сборных - отказали во входе на стадион. Об этом сообщил журналист Эндрю Тодос, пишет Твиттер-аккаунт Zarya Londonsk.

Национальные сборные Армении и Украины померились силами в минувшую субботу на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна в рамках пятого тура Лиги наций УЕФА.

За игрой наблюдали порядка 10 тысяч болельщиков. Среди них не было россиян, ибо, как подчеркивает Тодос, лицам с паспортом Российской Федерации билеты на матч не продавали. Вход на стадион им был строго воспрещен.

В матче, состоявшемся вчера, команда Армении была разгромлена украинской национальной сборной по футболу со счетом 0:5.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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