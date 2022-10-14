Юрист Смирнов прогнозирует исключение Российского футбольного союза из состава ФИФА и УЕФА

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Спортивный юрист Антон Смирнов (представляет интересы игрока ФК «Байер» Андрея Лунева) прогнозирует, что Российский футбольный союз (РФС) вскоре могут исключить из состава участников ФИФА и УЭФА. Основания для этого найдутся.
Смирнов напомнил, что ранее и Международная федерация футбола, и Союз европейских ассоциаций не раз предупреждали, что это произойдет, если крымские клубы начнут принимать участие в российских чемпионатах. Крым на Западе считают аннексированной территорией Украины и такой расклад, говорит юрист, вполне реалистичный.
«Могут быть абсолютно разные последствия, вплоть до исключения РФС из УЕФА и ФИФА, как раз этого хочет Украина как часть УЕФА, ибо эта территория никем не признана кроме нескольких стран, включая Россию, поэтому в эту историю будет вмешиваться политика», — приводит его слова агентство РБК.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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