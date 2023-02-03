«Sport24»: Как великие фигуристы Костомаров и Навка поставили на уши Москву

Сегодня, 13:59

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«Sport24»: Как великие фигуристы Костомаров и Навка поставили на уши Москву
Фото из открытых источников

Мировой чемпионат, который запомнили многие болельщики, состоялся в 2005 году на ледовых аренах города Москвы. В розыгрышах медалей всех достоинств участвовали многие прославленные мировые фигуристы. Однако, три из четырех золотых медалей завоевали представители Российской Федерации. Среди мировых чемпионов 2005 года особенно ярко блистали отечественные спортсмены Татьяна Навка и Роман Костомаров. 

Непосредственно в том сезоне эта пара фигуристов уже была действующими чемпионами мира. Ребята были серьёзно настроены на то, чтобы защищать свой титул действующих мировых чемпионов в дисциплине танцы на льду. Об этом сегодня сообщили корреспонденты новостного онлайн-издания «Sport24.ru». 

Обязательный танец вальс был исполнен на высоте. Оригинальный танец запомнился головокружительными и очень опасными поддержками. Произвольный танец с сумасшедшими твизлами и яркими поддержками принес им победу. Ближайших американских соперников они обошли на 6 баллов. В танцах на льду это колоссальная разница, и их победа в далёком уже 2005 году была безоговорочной и убедительной для компетентного жюри чемпионата мира.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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