Немецкий спонсор разорвал контракт с лыжником Большуновым

Немецкий производитель спортивной экипировки Kinetixx расторг контракт с российским лыжником Александром Большуновым. Причиной разрыва названо «глупое поведение» спортсмена, передает «Чемпионат» .

Спонсор недоволен тем, что Большунов посетил митинг-концерт в Лужниках. Лыжник являлся лицом Kinetixx, перчатки которой используют для выступления на соревнованиях большинство лыжников и биатлонистов мира.

«Чемпионат» отмечает, что ранее известный производитель экипировки уже разорвал отношения с национальными командами РФ. Сейчас, похоже, настал черед персональных контрактов. Компания больше не заинтересована ни в продажах своей продукции в стране, ни чтобы ее лицом был российский спортсмен.

Маркетинговый директор Kinetixx Гельмут Ганус заявил, что вряд ли компания вернется к сотрудничеству с Большуновым в будущем.

«Это безумие и глупость. У меня просто нет слов. Это совершенно неприемлемо. Мы полностью отказываемся от сотрудничества с ним. Будем ли сотрудничать в будущем? Не думаю», — заверил он.

Известно, что решение о расторжении контракта было принято в одностороннем порядке. С Александром Большуновым даже не общались, его лишь уведомили о нем.

Напомним, спонсоры отказываются от сотрудничества со спортсменами из РФ в связи с проведением страной спецоперации на Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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