Глава ФГР Шишкарев: после еврокубков понимаешь, как сильно деградировал футбол в РФ

Сегодня, 08:59

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Глава ФГР Шишкарев: после еврокубков понимаешь, как сильно деградировал футбол в РФ
Фото из открытых источников

О деградации российских команд по футболу заявил глава высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

В беседе с РИА «Новости» он отметил, что на российских командах плохо сказывается их изоляция. Об этом Шишкарев сообщил после матча девятого тура чемпионата России по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо».

Проходил матч в Тушине и завершился в пользу «Спартака» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Тео Бонгонда с передачи Александра Соболева.

«После того, как на неделе смотрели Лигу чемпионов и Лигу Европы, понимаем, как деградировали наши команды. Конечно, уровень и той, и другой команды очень низкий», — заявил Шишкарев.

Но он отметил, что единственный забитый гол выглядел прекрасно и важно всем игрокам стремиться к тому, чтобы повышать свой уровень. Но для этого необходимо участие в международных соревнованиях, поскольку в условиях изоляции российского спорта Шишкарев не ждет роста профессионализма спортсменов и тренеров.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Что происходит»

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