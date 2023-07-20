Олег Тиньков о воспитанниках Галицкого: прошло 15 лет, а у него там негры бегают

На Урале простились с убийцей инвалида Димы Рудакова, ушедшим на СВО РФ из колонии
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Планы владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого раскритиковал основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков.
В интервью на YouTube-канале Вити Кравченко он высказался негативно об идее Галицкого сформировать команду только из собственных воспитанников. По его словам, такие планы у Галицкого были уже давно, но до сих пор реализовать их владелец «Краснодара» не смог.
«Галицкий хочет 11 воспитанников в составе «Краснодара»? Полный бред. У него ничего не получилось. Он мне эту [нецензурное выражение] рассказывал лет 15 назад. И где это все? Прошло 15 лет, а у него там какие-то негры бегают. Черных полно просто. Это работать не будет, это утопия. Галицкий бредит», — сказал Тиньков.
Отметим, на данный момент «Краснодар», набрав 13 очков, в турнирной таблице Российской премьер-лиги делит первое место с «Уралом». Предыдущий тур «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом». Впереди у ФК игра с «Факелом».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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