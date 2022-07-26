В Чехии могут запретить своим спортсменам играть в России

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По его словам, работать в РФ недопустимо, ибо это денежная поддержка специальной военной операции на Украине. Это незначительный укор в адрес 29-летнего нападающего Дмитрия Яшкина, который подписал контракт с клубом КХЛ из Петербурга, и больший - в сторону властей.
В этой связи Гашек предлагает принять закон, который бы запретил спортсменам из Чехии играть за российские команды.
«Работа гражданина Чехии в РФ — это поддержка России и спецоперации на Украине. Следовательно, это опасность для нашей страны и ее граждан. Впрочем, я виню не парня или его агента, а правительство и парламент Чехии за то, что они до сих пор не приняли закон, запрещающий это», — приводит слова Гашека ОСН.
Специальная военная операция на Украине длится пять месяцев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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