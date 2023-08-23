Александр Усик отправил британца Даниэля Дюбуа в нокаут

Сегодня, 10:34

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Александр Усик отправил британца Даниэля Дюбуа в нокаут
Фото из открытых источников

Украинский боксер Александр Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде боксерского поединка с британцем Даниэлем Дюбуа. В бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO, который состоялся в рамках вечера бокса в польском Вроцлаве, Даниэль не успел подняться до счета судьи.

Надо сказать, 36-летний чемпион в этот момент находился на арене Stadion Wroclaw как дома. Но малоизвестному гостю из Лондона в начале это никак не мешало. Первые четыре раунда британец казался равным Усику, возможно благодаря пассивной работе фаворита он забрал две трехминутки. Дюбуа использовал комбинацию корпус-голова. Иногда атаки были успешными, но в большинстве случаев британец, который младше Усика на 11 лет, бил оппонента по паховой области.

Игра на грани фола разозлила Усика, что привело к перелому в поединке. На шестой раунд украинский боксер вышел явно взбешенным. Он перехватил инициативу и нарастил темп. В девятом раунде британец рухнул после пропущенного в челюсть удара.

«Ты молод. Ты можешь мечтать. Чувак, расслабься, это бокс. Это тяжелый вид спорта. Спасибо», — сказал Усик сопернику по окончании поединка.

Таким образом, непобежденный украинский тяжеловес выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге. Это первая досрочная победа Усика с октября 2019. Теперь на счету украинца 14 нокаутов. На счету британца Даниэля Дюбуа 19 побед в 21 поединке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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