В клубе «Салават Юлаев» 20 хоккеистов заразились коронавирусом

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Континентальная хоккейная лига была вынуждена отменить матч между омским «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Причина этого кроется в том, что башкирскую команду «скосил» коронавирус. По информации пресс-службы КХЛ, заболели 26 человек.
ПЦР-тесты на коронавирус с положительным результатом получили 20 хоккеистов, 5 человек из тренерского состава и еще один представитель клуба.
Решение об отмене матча было принято на оперативном совещании КХЛ в понедельник. Позже Лига соберется, чтобы обсудить возможность проведения матча через некоторое время. Как, впрочем, и других игр, которые были отменены ранее.
Пресс-служба информирует, что практика отмены хоккейных матчей будет продолжена в случае массового инфицирования игроков.
«Матчи клубов, где есть угроза массового заражения, будут отменяться (с решением о возможности их проведения позднее), а клубы, где эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжат играть», — уточняется в пресс-релизе КХЛ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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