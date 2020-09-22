Футболист «Тоттенхэма» Дайер убежал с поля посреди матча, чтобы сходить в туалет

Сегодня, 08:59

Ольга Громова

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Футболист «Тоттенхэма» Дайер убежал с поля посреди матча, чтобы сходить в туалет
Футболист Эрик Дайер

Эрик Дайер, футболист английского клуба «Тоттенхэм», в разгар с «Челси» 1/8 финала Кубка английской лиги, внезапно покинул поле и сбежал в раздевалку. За ним немедленно последовало и главный тренер команды Жозе Моуринью. Через некоторое время футболист снова вернулся на футбольное поле.

В свое оправдание Дайер заявил, что ему не оставалось ничего другого, как убежать, так как почувствовал «непреодолимый зов природы».

«Жозе был недоволен, но я не мог ничего поделать», - приводит BBC слова футболиста, отлучившегося в туалет.

Дайер добавил, что несказанно рад тому, что в его отсутствие команда не пропустила гол.

По итогу этого футбольного поединка «Тоттенхэм» праздновал победу. Основное время завершилось по счетом 1:1. Клуб победил по результатам серии послематчевых пенальти - 5:4.

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