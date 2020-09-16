Никита Кучеров установил новый рекорд «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ

Сегодня, 16:01

Staalker

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Никита Кучеров установил новый рекорд «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ

Второй матч финальной серии Кубка Стэнли между командами "Даллас Старс" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" ознаменовался 101 силовым приемом (51-50 в пользу Тампы), массовой дракой после нападения на вратаря "Далласа" Николая Худобина и победой "Тампы" со счетом 3-2. А еще российский форвард победителей Никита Кучеров сделал 2 голевых паса.

Именно 2 результативных ассиста Кучерова стали главным событием игры, поскольку благодаря этому на счету нападающего в нынешнем плей-офф стало 28 результативных действий, что на 2 балла больше, чем у Брэда Ричардса, набравшего за "Тампу" в сезоне 2003-2004 26 очков. Сейчас счет в финальной серии 1-1. Однако сам Кучеров заявил, что команда приехала побеждать, а не бить какие-либо рекорды.

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