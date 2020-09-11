Адвокат Умалат Сайгитов назвал заработки Дмитрия Тарасова

Скандал по случаю отказа футболиста сборной России Дмитрия Тарасова выплачивать алименты бывшей супруги прокомментировал его адвокат Умалат Сайгитов. По словам правозащитника, у Тарасова недостаточно средств для достойного обеспечения своих детей, сообщает «Пятый канал».

Экс-супруга футболиста Анастасия Костенко смогла при разводе отсудить право на солидные алименты от бывшего мужа. Ежемесячную компенсацию в размере 385 тысяч рублей назначил суд Дмитрию Тарасову. Однако Умалат Сайгитов заявляет, что такая сумма является неподъёмной для футболиста.

«Его контракт составляет 500 тысяч рублей, из которых почти 400 тысяч он должен ежемесячно отдавать бывшей супруге. У него практически не остается денег на поддержание дома, машины, на какие-то личные нужды», - прокомментировал адвокат скандально известного футболиста.

«Это просто позорище, когда мужчины отказываются платить алименты своим детям. Это их проблемы, что им неоткуда достать деньги. Он мужик, он должен обеспечивать своих потомков», - заявила Бородина.

Популярная телеведущая Ксения Бородина встала на защиту модели Анастасии Костенко.

Адвокат Тарасова продолжает наставить на сокращение суммы денежной компенсации.

«Давно прошли те времена, когда Дмитрий получал миллионные контракты, играя за Локомотив. Теперь он не способен выплачивать назначенную судом сумму. Максимально возможный размер алиментов, с учетом его нынешних доходов, должен составлять не более 15 тысяч рублей», -заявил Сайгитов.

Популярная певица Анита Цой также не осталась в стороне от конфликта.

«Я считаю, что неважно, какая жена. Если Дима на ней однажды женился, значит это его выбор, и ребенок в любом случае ни в чем не виноват. Когда надо платить алименты, будьте добры, парни, платите, оставайтесь мужиками до последнего», -прокомментировала ситуацию Анита Цой.

Спортивные обозреватели считают, что громкий финансовый скандал может негативно отразиться на спортивной карьере Дмитрия Тарасова. На данный момент Тарасов проходит реабилитацию вследствие полученной спортивной травмы и решает семейные вопросы, поэтому дата его появления на поле пока неизвестна.