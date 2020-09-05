Алина Кабаева оставляет цветы на могиле мамы Ляйсан Утяшевой

Известная российская гимнастка 35-летняя Ляйсан Утяшева рассказала об отношениях с коллегами Алиной Кабаевой и Ириной Чащиной. Все 3 девушки были очень популярны в 2000-х годах и крепко дружили между собой. Однако со временем общение сошло на «нет». Об этом сообщает «StarHit.ru».

В начале 21 века гимнастки Ляйсан, Алина и Ирина были на пике своей популярности. У девушек не было конкуренток. Они сделали художественную гимнастику одним из популярных видов спорта в России. Однако, сегодня мы знаем только о жизни Ляйсан Утяшевой, так как она крутится в шоу-бизнесе. О том, как сейчас живут Кабаева и Чащина практически ничего не известно.

Не так давно Ляйсан посетила YouTube-шоу «Стрелец-молодец», где у спортсменки брали интервью. Девушка поделилась, что лишь иногда связывается с бывшими подругами и коллегами.

«С Иркой вообще отношений не поддерживаем. Она нашла свой путь и закрылась от всех. А с Алиной иногда связываемся. Она поздравляла меня с замужеством и детьми. Когда я прихожу на могилу своей матери, постоянно вижу букет «С любовью от Алины». Я уверена, что это от нее, потому что у меня больше нет знакомых Алин», - поделилась гимнастка.

Также Утяшева сказала, что может связаться с Алиной в любой момент, однако девушка ведет затворнический образ жизни и Ляйсан уважает ее выбор. Супруга Павла Воли искренне поделилась, что считает Кабаеву самой лучшей российской гимнасткой. По словам Утяшевой, Алине удавалось выполнять самые сложные элементы и разбивать стереотипы данного вида спорта.