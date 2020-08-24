Бывший игрок «Реала» попался почти с тремя сотнями файлов с детским порно

Кристофу Метцельдеру, экс-игроку мадридского «Реала» и сборной Германии, предъявлено обвинение в хранении и распространении детской порнографии. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Отмечается, что в телефоне обвиняемого найдены 297 файлов с детской порнографией - их хранение расценивается как нарушение законодательства.

В деле 39-летнего Кристофа Метцельдера есть также три свидетеля, с которыми он в период с июля по сентябрь посредством WhatsApp делился файлами сомнительного содержания.

А расследование в отношении известного футболиста началось после заявления его бывшей девушки. Около года назад он переслал ей 15 фото с детским порно.



