Бывший игрок «Реала» попался почти с тремя сотнями файлов с детским порно

Сегодня, 08:39

Ольга Громова

0

Image 16+
Бывший игрок «Реала» попался почти с тремя сотнями файлов с детским порно

Кристофу Метцельдеру, экс-игроку мадридского «Реала» и сборной Германии, предъявлено обвинение в хранении и распространении детской порнографии. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Отмечается, что в телефоне обвиняемого найдены 297 файлов с детской порнографией - их хранение расценивается как нарушение законодательства.

В деле 39-летнего Кристофа Метцельдера есть также три свидетеля, с которыми он в период с июля по сентябрь посредством WhatsApp делился файлами сомнительного содержания.

А расследование в отношении известного футболиста началось после заявления его бывшей девушки. Около года назад он переслал ей 15 фото с детским порно.


Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Спортивное питание и протеиновые добавки лучшие помощники для здорового организма

24-08-2020, 22:43

“Динамо” отказывается покупать молодых футболистов из Бразилии - новости УПЛ

19-08-2020, 21:16

Евгений Плющенко заставляет юных фигуристов бегать на четвереньках

4-08-2020, 21:25

Антон Шипулин заразился коронавирусом в Сочи

27-07-2020, 20:37

В США погиб 24-летний непобежденный боксер

17-07-2020, 08:19

Дзюба сымитировал секс с Азмуном в раздевалке «Зенита» и подвергся травле

6-07-2020, 22:39

Во время матча «Тамбов»-«Зенит» на стадионе транслировались оскорбления в адрес Дзюбы

2-07-2020, 19:10

UFC объявил о поединке российского и украинского бойцов

24-06-2020, 15:19

Шесть футболистов «Ростова» заразились коронавирусом

17-06-2020, 20:55

Александр Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила

13-06-2020, 15:23

Теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей

8-06-2020, 09:54

В сети опубликовали фото роскошной виллы Роналду в Испании

7-06-2020, 07:54

Австралийская гонщица бросила спорт и стала порноактрисой

6-06-2020, 13:56

«Мы что, преступники?»: к семье Погребняка нагрянет полиция из-за коронавируса

1-06-2020, 14:39

«Ты поборешь болезнь!»: Михаил Боярский переживает за здоровье заразившегося коронавирусом Погребняка

23-05-2020, 19:28

Экс-игрок «Шальке», признанный в 2016 году погибшим, оказался жив

5-05-2020, 11:40

Японцы потребовали забрать фигуристку Евгению Медведеву в Россию

30-04-2020, 17:36

Фергюсон: Нурмагомедов сбежал на трясущихся ногах

20-04-2020, 15:51

В Туркмении возобновляют чемпионат страны по футболу

13-04-2020, 12:13

Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника»

31-03-2020, 09:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров