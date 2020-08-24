После потери сознания на Гран-При Москвы умер велогонщик Павел Свешников

22-летний российский велогонщик Павел Свешников скончался после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку. О трагедии, произошедшей на соревнованиях, рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. Он также принес соболезнования родным и близким талантливого спортсмена.

Соревнования проходили на треке в Крылатском. По словам Екимова, неладное случилось на вираже - Свешников упал. Его начали нести на носилках, подъехал реанимобиль. Врачи делали все для того, чтобы спасти жизнь Павла Свешникова, но их усилия успехом не увенчались - велогонщик умер в 22 года.

В минувшем году на Кубке России по велотреку он стал победителем по очкам.



