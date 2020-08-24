Геннадий Орлов разнес сериал про Стрельцова

Сегодня, 09:33

Александр Зуев

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Геннадий Орлов разнес сериал про Стрельцова

Спортивный комментатор Геннадий Орлов  дал свою оценку фильму о легендарном советском футболисте Эдуарде Стрельцове. 

Речь идет о сериале «В созвездии Стрельца», который вышел на Первом канале. По мнению футбольного эксперта, фильм о судьбе нападающего московского «Торпедо» и сборной СССР снят бездарно. «Все настолько неправда!», – сказал он.

Комментатор напомнил, что во время Олимпийских игр Стрельцов был травмирован. Вместо него поставили другого футболиста  -  Симоняна. После победы Симонян хотел отдать Стрельцову медаль, но тот отказался. Орлов заметил, что этот момент в сериале оставили, но все остальное переврали.

Никита Симонян, которому скоро исполняется 94 года, был замечательным футболистом, однако создатели сериала все переврали, заметил эксперт. Орлов беседовал с Симоняном и тот согласился с ним, что фильм просто  ужасен, так как напичкан неправдой.  Орлов считает, что в киноленте множество искаженных фактов  и поэтому фамилии персонажей следовало делать вымышленными. 

Не понравилось Орлову, как сыграл Хрущева  Валерий Баринов, которого он считает замечательным актером. А историю с Микояном он назвал трепотней. По словам комментатора, тогда никто не звонил и не указывал, какого футболиста вместо кого поставить. Симонян был замечательным футболистом и ему не надо было, чтобы Микоян или кто-то еще звонил, заявил Орлов, пишет Чемпионат.

Отметим, что сюжет в сериале разворачивается вокруг Эдуарда Стрельцова. В фильме рассказывается о сложных отношениях футболиста с женщинами, интригах завистников, мести властей и предательстве друзей. На пике славы  футболиста обвинили  в изнасиловании, но, отбыв наказание, Стрельцов нашел в себе силы вернуться на поле. Он успел дважды получить титул лучшего игрока года.

Мощный спортсмен атакующего плана, которого называли «советским Пеле», прошел через все испытания благодаря своей любви к футболу.


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