Спортивное питание и протеиновые добавки лучшие помощники для здорового организма

Сегодня, 22:43

Наталья Жданова

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Спортивное питание и протеиновые добавки лучшие помощники для здорового организма

Протеины или белки - питательные вещества, необходимые для здорового функционирования человеческого организма. Они играют важную роль в строении тканей, а также служат отличным источником энергии (4 ккал/1 гр.). Спортивное питание, которое содержит сбалансированный набор всех питательных веществ полезно не только во время спортивных нагрузок, но и в повседневной жизни. 

Так что же такое этот протеин?

Рассмотрим детальней, что же такое протеин и насколько он важен для нормального развития и роста человеческого организма.

Представьте себе, что протеины это микромашины, которые создают все живое, начиная с вирусов и бактерий, заканчивая бабочками, медузами, растениями и, конечно же, человеческим телом. Тело человека состоит приблизительно из 100 триллионов клеток, каждая из которых выполняет определенную функцию. Каждая клетка содержит в себе тысячи различных белков, которые вместе создают организованную работу всего организма.

Как мы уже выяснили, белки являются "рабочими" клетками. Они состоят из тысяч мелких единиц, называемых аминокислотами, последовательность скрепления которых определяет уникальную трехмерную структуру каждого белка и его специфическую функцию.

Белки способны создавать, укреплять, ремонтировать или заменять ткани. Некоторые из них используются в качестве строительных блоков: наши волосы и ногти содержат белок кератин, мышцы - актин и миозин, поддержку соединительной ткани обеспечивают коллаген и эластин, белок, который помогает поддерживать в печени необходимый уровень железа, называется ферритин. Другие виды белков занимаются транспортировкой кислорода по всему телу, реагируют на свет, попадающий в глаза; исполняя роль антител, они борются с инфекциями, которые губят нашу иммунную систему.

Сбалансированное питание, разумеется, с требуемым количеством протеина (белка), обеспечивает человеку оптимальный заряд питательными веществами, а значит и энергией, и здоровьем. Но люди, активно занимающиеся спортом нуждаются в дополнительных белковых добавках, которые предоставляет нам рынок спортивного питания. Хорошо сбалансированное спортивное питание зачастую помимо протеина содержит и другие добавки, такие как Коллаген, который помогает поддерживать эластичность и растяжимость связок, способствует укреплению костей. 

Виды протеиновых добавок

Все протеины по своему происхождению делятся на яичный, сывороточный, растительный, мясной и рыбный. Сывороточный, в свою очередь, подразделяется на концентрат, изолят, гидролизат сывороточного белка и казеин. Растительные белки подразделяются на конопляный и соевый.

  1. Яичный протеин - является источником животного белка, который практически на 100% состоит из альбумина. Благодаря своей высокой биологической ценности, помогает поддерживать здоровый рост мышц, одаряя организм ценными аминокислотами, свободными от жиров и углеводов. Доставляет постоянное чувство сытости, поэтому такой препарат идеален во время диеты.
  2. Сывороточный протеин - производится из молока, поэтому на 85% состоит из белка, на 6% - из углеводов и на 4% - из жиров. Благодаря тому, что содержит оптимальный баланс концентрированных аминокислот, помогает мышцам расти и восстанавливаться после физических нагрузок.
  3. Казеиновый протеин - это главный белок, который составляет 80% от общего количества белков в молоке. Высококачественный протеин, который поддерживает рост мышц у спортсменов. Он практичен во время диеты с низким потреблением калорий и питательных веществ.
  4. Многокомпонентный протеин - содержит набор разных белков. Создаётся с целью разнообразить белковые продукты в рационе питания. Равномерно усваивается.
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